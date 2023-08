Fulmine Lionetti: "Me la giocherò"

Quella di domenica sarà la sua 12esima Quintana. I tempi sono dunque maturi per dimostrare tutto il suo valore e provare a regalare una grande gioia a tutti i sestieranti biancorossi. Nicholas Lionetti, cavaliere della Piazzarola, non ha mai vinto ad Ascoli ma proverà a sfatare il tabù con la velocità del purosangue Look Amazing, l’unico cavallo che nell’edizione di luglio riuscì a scendere sotto ai 50 secondi. "Anche durante le ultime prove abbiamo girato su ottimi tempi – conferma il 24enne di Faenza –. Ho adottato alcuni accorgimenti per evitare di commettere errori che, alla fine, potrebbero rivelarsi molto pesanti, come avvenuto un mese fa. Credo di aver trovato la quadra, come si dice in questi casi, e me la giocherò. Ovviamente il cavaliere da battere è soltanto uno, Luca Innocenzi, ma sono migliorati anche gli altri. Sarà una bella sfida e anche io, come sempre, proverò a dire la mia".