Fulvio Silvestri riconfermato: guiderà ancora il Montanari

Rinnovo del direttivo, al circolo tennis Montanari di San Benedetto, alla cui guida è stato confermato l’attuale presidente, Fulvio Silvestri, che rinnova il gruppo di lavoro con l’entrata di dirigenti pronti ad accettare nuove sfide che lo storico circolo sportivo affronterà a partire dalle prossime settimane. Approvata all’unanimità dalla partecipata assemblea, il team di lavoro proposto dal presidente Silvestri, composto nel dettaglio da Giovanni Medori in qualità di nuovo Vice Presidente, già orgoglio del circolo in qualità di atleta, dall’ormai storico Direttore Sportivo e responsabile della scuola tennis Massimiliano Paoletti, neo-istruttore federale che ha affiancato in campo la maestra Cristina Celani durante tutta la stagione estiva. Inoltre, Maurizio Pavoni sarà il responsabile della struttura e del personale, affiancato dal consigliere entrante Andrea Capretti. Durante l’assemblea si sono proposti per dare man forte alle numerose attività del Montanari anche Tonino Pacchioli e Piero Verdecchia, che assumeranno rispettivamente il ruolo di responsabile delle attività ricreative e consigliere.

"E’ fondamentale cercare sempre nuovi stimoli e nuove energie all’interno della nostra storica comunità di Porto d’Ascoli – ha detto il presidente – e per farlo è bene partire dalle persone che con la loro passione innescano meccanismi di coesione e condivisione, altrimenti impossibili da alimentare. Abbiamo obiettivi sempre più ambiziosi, volti ad incrementare sempre di più il benessere dei soci".

Stefania Mezzina