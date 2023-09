Fumetti, concerti e convegni. Dal festival di Sgarbi a Max Gazzè

L’estate dei grandi eventi non è ancora finita nel capoluogo Piceno. La città continua ad ospitare festival, concerti e spettacoli, in attesa della partenza della stagione del teatro Ventidio Basso che quest’anno si aprirà con lo spettacolo del comico Nino Frassica (20 e 21 ottobre). Nel frattempo il weekend sarà ricchissimo di appuntamenti. Da ieri ha preso il via la seconda edizione di ‘Linus - Festival del fumetto’ ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. La kermesse dedicata al tema del fumetto durerà fino a domani e nei tre giorni sarà caratterizzata da proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con le scuole e dialoghi con i tanti ospiti attesi. Il programma di questo fine settimana prevede, tra i momenti clou: oggi, alle 17.30, al cinema Odeon, dialogo sul tema ‘Giorgio Scerbanenco - Romanzo, cinema, fumetto’ con il fumettista e scrittore Paolo Bacilieri, il fumettista e illustratore Manuele Fior, Barbara Bouchet e il giornalista Luca Valtorta, mentre alle 21, al teatro Ventidio Basso, ‘Dalla Pimpa a Cipputi’: Sandro Veronesi dialoga con Francesco Tullio-Altan, fumettista, vignettista e autore satirico tra i più conosciuti in Italia. Segue il concerto illustrato di Irene Grandi. Domani, al 21, al teatro Ventidio Basso, Sandro Veronesi dialoga con Zerocalcare, uno dei più famosi fumettisti italiani, che ha firmato recentemente due fortunate serie su Netflix ed è autore di diversi reportage, soprattutto nelle zone di guerra.

Segue il concerto di Raphael Gualazzi che per l’occasione ha selezionato una serie di brani legati al mondo del fumetto. L’ingresso è gratuito su prenotazione su www.linusfestival.it.

Dal massimo ascolano ci si sposta poi a Cave Cavam di Rosara dove il 28 settembre (e non stasera causa maltempo), alle 21, sarà di scena ‘Marche grandi storie in circo!’, spettacolo-evento dedicato a Rossini, Leopardi e Raffaello promosso dall’Amat (ingresso gratuito). Domani, invece, ci si sposterà all’anfiteatro della chiesa di San Giovanni evangelista a Monticelli dove, alle 18, è in programma l’appuntamento per tutta la famiglia ‘Gran circo Monticelli’ tra risate, danze, trasformismo e acrobazie. Info biglietti: 0736298770.

E ancora, stasera, ma al teatro dei Filarmonici alle 21, si svolgerà lo spettacolo ‘Diversamente’, rassegna di gag e luoghi comuni sul rapporto a volte casuale che si instaura tra una persona cieca e un cosiddetto normodotato’. Direzione artistica di Stefania Terrè, con la partecipazione della pianista Maria Vittoria Tranquilli, della ballerina Debora Barontini e di Italo nel ruolo di Italo. Info: 0736250133. Infine, anche questo fine settimana sarà in compagnia di ‘ascolipicenofestival’: stasera, alle 20.30, all’auditorium ‘Neroni’, è in programma il recital di Mateusz Krzyzowski: per la prima volta in Italia il vincitore del Premio ‘Krzystof Penderecki’ si esibirà in un recital pianistico di grande virtuosismo e forza espressiva. Info: www.ascolipicenofestival.com. Si chiude in bellezza con questa carrellata di eventi il prossimo primo ottobre, domenica, in piazza del Popolo: alle 21, con una tappa del tour ‘Musicae Loci’ arriva Max Gazzè. Con il cantautore romano ci sarà l’orchestra popolare del saltarello. Affiancato dalle migliori orchestre popolari della penisola, ha portato in giro per l’Italia (la tappa ascolana è l’ultima) un grande tour in cui in ogni città è stato accompagnato da una orchestra musicale del luogo, per portare sul palco le sue canzoni in una veste inedita".

Lorenza Cappelli