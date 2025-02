Fumo in casa, gravissimo anziano: condizioni disperate

Un uomo di 93 anni, G. M. di San Benedetto, è stato trovato in gravissime condizioni all’interno del suo appartamento in via Gabrielli, lungo la statale Adriatica in zona Ragnola. A dare l’allarme, intorno alle ore 11 di ieri, è stata la badante che, al suo arrivo, ha trovato l’alloggio pieno di fumo con il pensionato a terra nella camera dove c’era una poltrona e un lettino semidistrutti da un principio di incendio causato, probabilmente, dal corto circuito di un dispositivo elettrico.

Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e il personale della potes-118 hanno trovato il pensionato privo di sensi che aveva ustioni di terzo grado su gran parte del corpo. Una situazione drammatica per la quale è stata fatta intervenire l’eliambulanza che ha trasportato il paziente all’ospedale di Ancona in condizioni disperate.

Ora sono in corso accertamenti tecnici per ricostruire l’accaduto che, a prima vista, sembra essere di natura accidentale, ma le forze dell’ordine devono accertare come possa essere avvenuta la combustione. Sembra, infatti, che non vi sia stato un vero e proprio incendio con tanto di fiamme, ma una lenta combustione che ha generato fumo e tanto calore all’interno della casa.