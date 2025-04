Funari resta in carcere. La Cassazione conferma:: "Niente arresti domiciliari"

Resta in carcere Claudio Funari, il 42enne rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto per l’aggressione violenta avvenuta a Comunanza il 23 dicembre scorso, nella quale è morto Renzo Paradisi (alcuni giorni dopo il fatto) ed è rimasta gravemente ferita la moglie Maria Antonietta Giacomozzi. Il suo legale, avvocato Olindo Dionisi, aveva presentato ricorso in Cassazione opponendosi ai precedenti pronunciamenti del tribunale del Riesame volti a fargli ottenere gli arresti domiciliari. Per due volte il Riesame ha respinto le istanze del penalista e anche per i giudici con l’ermellino Funari deve restare detenuto nel carcere di Marino come disposto dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli, su richiesta della magistratura ascolana che lo considera socialmente pericoloso e ha valutato particolarmente efferati i fatti avvenuti alla vigilia di Natale scorso nel capannone di Comunanza che i coniugi Paradisi avevano in parte adibito ad abitazione.

Intanto si attendono i risultati degli esami sui campioni consegnati al laboratorio di Tossicologia Forense di Macerata i campioni biologici (capelli) prelevati su Claudio Funari e su altri reperti prelevati anche sul luogo della feroce aggressione in occasione di un sopralluogo. Gli approfondimenti medico-legali sono iniziati il 9 aprile scorso presso il laboratorio For. Med-Lab spin-off dell’Università di Macerata. L’accertamento peritale è stato disposto dalla Procura di Ascoli ed è volto a rilevare il dna delle tracce ematiche presenti sul lugo della furibonda aggressione e repertate durante il sopralluogo del 29 gennaio scorso, comparandolo con quello di Funari, di Paradisi e della signora Giacomozzi. L’accertamento si aggiunge a un altro precedentemente disposto dalla magistratura ascolana. Riguarda il telefono di Funari e due telefoni di una delle figlie della coppia di anziani, Alessia, con la quale l’uomo afferma di aver avuto una relazione che era ostacolata dai genitori di lei: motivo per cui prima di Natale sarebbe nata la discussione, sfociata nella furibonda aggressione. L’uomo è sempre detenuto in carcere, accusato di omicidio premeditato, tentato omicidio premeditato con l’aggravante dei futili motivi, della minorata difesa delle vittime; la magistratura gli contesta anche tentato incendio, violenza privata e danneggiamento.

Peppe Ercoli