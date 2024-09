Fiori bianchi sulla bara del piccolo Tobi Gavin: dolore e commozione al funerale del bimbo annegato nel canale

Spinetoli (Ascoli), 30 agosto 2024 – Fiori bianchi, una bara bianca e un rito congiunto hanno contraddistinto il funerale del piccolo Tobi Gavin. La piccola comunità di San Pio X si è fermata, oggi pomeriggio alle 15, per dare l’ultimo saluto al bimbo di origine nigeriana, affogato nel canale irriguo domenica sera, nelle campagne dell’omonima frazione.

La comunità di Spinetoli e quella nigeriana si sono strette in un dolore sordo, intorno ai due genitori il papà Ezekieg e la mamma Ese piegati da un strazio difficile da sopportare. Don Giorgio del Vecchio ha sottolineato che Tobi è stato accolto da un abbraccio ancora più grande di quello amorevole dei genitori.

"In questo momento sembra che tutto sia finito – ha detto il sacerdote -, ma non è così". Mentre il pastore Angelo Bleve della chiesa cristiana evangelica assemblee di Dio in Italia ha sottolineato che Tobi non può tornare, ma tutti potranno andare da lui.

“La Bibbia - ha detto il pastore - dice che polvere sei e polvere tornerai, ma Tobi era anche anima, oggi abbiamo una profonda ferita, ma non è la vittoria della morte, Cristo ha vinto la morte". Commosso l’intervento del sindaco Alessandro Luciani che ha sottolineato che la comunità di Spinetoli si è stretta intorno. A termine della cerimonia è stato innalzato un canto in onore del bimbo, poi la bara è stata accompagnata al cimitero di Spinetoli, mentre in cielo volavano leggeri palloncini bianchi, come la vita del piccolo Tobi.