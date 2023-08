Funerali della 17enne morta, il vescovo: "Ascoltiamo i ragazzi"

"A noi tutti è affidato ogni ragazzo e ogni ragazza di questa città". Con questa accorata esortazione il vescovo di Ascoli Gianpiero Palmieri ha concluso ieri la cerimonia funebre per l’ultimo saluto alla giovane ragazza ascolana morta mercoledì scorso. La guida spirituale di Ascoli ha più volte rimarcato la grande presenza di ragazzi alle esequie della loro amica e compagna di studi. Palmieri ha impugnato un pastorale avuto in dono due mesi fa da alcuni studenti ascolani. "E’ di ferro e le classi dell’Ipsia che l’hanno realizzato mi hanno detto: abbiamo lavorato il ferro pensando ai nostri dolori". Dolori di ragazzi che non sempre i più grandi riescono a cogliere. "Il dolore dei giovani bisogna prenderlo davvero sul serio. Intorno ad ognuno di loro non c’è solo la sua famiglia – ha detto il vescovo – non ci sono solo gli amici, ma anche la scuola, una città intera. Ci vuole una città intera a testimoniare a ogni ragazza e a ogni ragazzo che la vita è bella e degna di essere vissuta". Nel cuore di tanti giovani si accumulano tristezze sulle quali il vescovo di Ascoli si è soffermato. "Certe volte pensiamo che nel cuore dei ragazzi ci sia superficialità, ma nel loro cuore c’è tanto dolore e tanta tristezza che meritano di essere presi in considerazione. Meritano di essere ascoltati. Quando la tristezza invade il cuore, un senso di inadeguatezza, una percezione di non essere all’altezza, non dobbiamo permettere a questo sentimento di invadere tutto il nostro intimo, perché più profondamente di questa tristezza c’è chi siamo". Infine una considerazione sull’epoca moderna. "Basta con le competizioni stupide, i paragoni, basta col disprezzo sui social, basta al bullismo. Aiutiamoci tutti a stimare il dono preziosissimo che è la nostra esistenza".

p. erc.