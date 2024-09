Oggi i funerali del piccolo Davide: ad Acquasanta lutto cittadino per il bimbo

Ascoli, 28 agosto 2024 – Acquasanta si ferma. Un paese in rispettoso silenzio, quello che questa mattina parteciperà al funerale di Davide Marcozzi, il bimbo di quattro anni rimasto schiacciato da un contenitore pieno di ferro nel garage del casolare di famiglia. La tragedia è avvenuta sabato scorso, mentre ieri si è svolta l’autopsia sul corpo del piccolo. Al termine degli esami, la procura di Ascoli ha dato il nulla osta per la restituzione della salma e oggi, come detto, verranno celebrati i funerali alle 10 nella chiesa di San Giovanni Battista.

Tutta la comunità si stringerà attorno ai famigliari di Davide, distrutti dal dolore, e per la giornata odierna il sindaco Sante Stangoni ha proclamato il lutto cittadino. Il Comune, nella fattispecie, chiede di rispettare alcune indicazioni. Su tutte, la sospensione delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività edili dalle 9 alle 12, in concomitanza dello svolgimento delle esequie. Prevista anche la chiusura al pubblico degli uffici comunali nell’orario mattutino, eccezion fatta per quelli della polizia locale. Vietate, poi, anche le attività ludiche e ricreative incompatibili con il carattere luttuoso della giornata. Sulla dinamica dell’accaduto, comunque, per quanto riguarda la morte di Davide, non c’erano molti dubbi. Il fatto è stato valutato come un incidente domestico, per cui la ricognizione cadaverica disposta dalla Procura di Ascoli è stata sostanzialmente un atto dovuto.

Una tragedia che ha scosso Acquasanta nel giorno già triste per il ricordo del terremoto di otto anni fa, che seminò morte e distruzione anche nel borgo termale. Il bimbo ha perso la vita schiacciato da un contenitore cadutogli addosso accidentalmente mentre si trovava con il padre nel garage della loro casa. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri di Acquasanta, coordinati dal pm di Ascoli Gabriele Quaranta, il piccolo Davide ha cercato di prendere un contenitore di metallo da uno scaffale che, improvvisamente, gli è caduto addosso. Tanti i messaggi di affetto che, nonostante il passare delle ore, continuano ad arrivare ai familiari del bimbo. Otto anni fa, nel giugno del 2016, Acquasanta venne scossa da un altro dramma simile. A soli tre anni, infatti, morì Angelo Petracci, che nella frazione di Arola venne schiacciato dal macchinario agricolo utilizzato per fare le rotoballe di fieno del nonno. Anche in quel caso si trattò di una tragica e imprevedibile fatalità. Come nel caso di Davide.