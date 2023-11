Funghi, tartufi e birra ambrata

Vino e menù tutt’altro che vegetariano da Cibo in occasione dell’evento più attesa dell’autunno: l’attenzione è alla tradizione, con trippa all’ascolana, timballo e salumi del territorio.

Il vino non manca neppure da Siamo Fritti, che organizza per sabato 11 novembre degustazione di prodotti marchigiani da mangiare ma non solo grazie alla collaborazione con la cantina locale Castrum Morisci.

Menù speciale e a tema anche da Chisc con funghi e tartufi che fanno da padroni, il prezzo, bevande incluse, è 30 euro.

Castagne e vin cotto non mancano per il San Martino di Dicaduca, che presenta per l’occasione fuori menù in perfetta linea con l’evento.

Per gli amanti della birra arriva poi “Castanea” l’esclusiva birra ambrata dal sapore di castagna prodotta dal birrificio ascolano Prima Pietra che si potrà gustare da Zeneat, con menù speciale a 28 euro, sottofondo d’organetto e castagne a volontà. Amanti del calcio non temete: Ascoli-Frosinone sarà trasmessa.

Se la domanda è “dove lascio i bambini?” il sestiere di Porta Romana risponde: portali con te! Dopo un buffet di benvenuto la cena sarà servita “a soci e simpatizzanti” ed include una proposta adatta anche ai più piccoli.

OF