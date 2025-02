Funzionari del ministero della salute albanese in visita all’Ast

Dall’Albania fino ad Ascoli per conoscere in che modo l’Azienda sanitaria territoriale picena promuove nelle scuole la prevenzione e la promozione della salute. Operatori dell’unità operativa semplice dipartimentale di promozione e educazione alla salute dell’Ast picena, su invito della Regione Marche, hanno accolto una delegazione albanese di funzionari del Ministero della salute e delle agenzie nazionali per l’educazione nei locali del Dipartimento di prevenzione, nell’ambito del progetto ‘Schools for health’ della cooperazione internazionale Svizzera/Save the children. Scopo dell’incontro è stato quello di consentire agli ospiti provenienti dall’Albania di approfondire il funzionamento, sia del programma ‘PP01 Scuole che promuovono salute’ presente nel Piano regionale della prevenzione delle Marche 2020-2025, sia delle progettualità collegate alla sua attuazione coordinate dalla responsabile e dai dirigenti psicologi del Peas dell’Ast di Ascoli, rispettivamente Maria Grazia Mercatili, Giulia Del Vais e Daniele Luciani.