Funzionario assolto in Appello

Odissea di un funzionario della Regione Marche, assegnato all’ufficio delle energie rinnovabili e rimasto coinvolto nell’anno 2013 in una indagine sugli impianti di biogas realizzati in conformità a una legge regionale resa successivamente incostituzionale. Il funzionario Sandro Cossignani, originario di Cupra Marittima, era stato condannato dal Tribunale di Ancona, con sentenza del 16 luglio 2019, unitamente alle società, ad una pena di anni 3 e 8 mesi di reclusione, nonché a pene accessorie. Era stata inoltre ordinata nei suoi confronti la confisca dei beni per 450mila euro e disposto un sequestro conservativo per oltre 2 milioni. La Corte d’Appello di Ancona il 10 luglio scorso, nel riesame della prima sentenza, ha assolto il funzionario Cossignani con la formula più ampia "perché il fatto non sussiste". Ha revocato le pene accessorie e la confisca dei beni nonché il sequestro conservativo. La sentenza della Corte d’Appello di Ancona ha riconosciuto pienamente quanto asserito dai difensori del funzionario Cossignani, avvocati Paolo Pauri e Ennio Amodio dell’università di Milano. "Si conclude così una vicenda giudiziaria che ipotizzando erroneamente un illecito intreccio di interessi tra imprenditori marchigiani delle energie rinnovabili, e funzionari regionali, ha finito per penalizzare la realizzazione di impianti, "di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti" definizione questa quanto mai appropriata anche alla luce della recente crisi energetica mondiale" commentano le parti interessate.

Marcello Iezzi