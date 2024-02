Fuoco alla Taverna di Cecco. Fiamme e paura in centro

Fuoco e fiamme (è proprio il caso di dirlo) ieri pomeriggio alla Taverna di Cecco, noto ristorante all’ombra del Forte Malatesta dove si sono riversati in forze i vigili del fuoco per spegnere un incendio alla canna fumaria del caminetto nella sala dove vengono accolti i clienti per pranzi e cene. Non è stata dunque interessata la cucina e questa è senz’altro una buona notizia per la struttura ricettiva ospitata in una costruzione storica che ieri sera è stata regolarmente aperta, essendo state rapidamente ripristinate le condizioni di sicurezza. "E’ stato un mero incidente" racconta Marco Poli, titolare della Taverna di Cecco. "A incendiarsi è stata la canna fumaria autopulente del caminetto in sala che accendiamo solo per riscaldamento. Abbiamo acceso il fuoco e ad incendiarsi è stato il comignolo in alto, non la canna fumaria che è doppia e non ha avuto problemi. La paura è stata tanta perché si è sentito un botto e poi faceva tutto un gran rumore. Subito ho chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che voglio ringraziare per essere giunti in pochissimi minuti e aver domato l’incendio" aggiunge Poli. Sul posto sono arrivati sette uomini con l’ausilio di un’autobotte, un’autoscala e una campagnola ad acqua. Hanno subito verificato che la parte interessata riguardava solo la canna fumaria, anche se c’è stato timore che le fiamme avessero intaccato le travi in legno. "Fortunatamente le travi non sono state interessate, ma solo la parte in cemento del comignolo in coccio che si è praticamente disintegrato. Nel complesso è andata bene" aggiunge il titolare della Taverna di Cecco che oggi farà completare la riparazione del danno provocato dal rogo. Quanto accaduto ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione veicolare. Molti automobilisti in transito hanno infatti rallentato la propria marcia e, come capita spesso, ne hanno approfittato per scattare foto e video da postare sui social che in men di niente si sono riempiti delle immagini del comignolo del ristorante incendiato e dell’intervento dei vigili del fuoco. Rallentamenti, dunque, sia sulla corsia di percorrenza dallo Squarcia verso Porta Maggiore, che viceversa in direzione di Corso Vittorio Emanuele. Finito l’intervento dei vigili del fuoco la situazione è tornata alla normalità, col traffico che è stato smaltito e il ristorante che ha potuto accogliere regolarmente la propria clientela".

Peppe Ercoli