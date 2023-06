Fuoco in casa, famiglia salvata dal gatto

Grazie all’allarme lanciato dal gatto sono stati evitati danni importanti per persone e cose nell’appartamento di una palazzina in via del Tiziano a San Benedetto, dove a notte fonda, dopo l’una, ha preso fuoco la lavastoviglie. A causa di un probabile corto circuito, generato dall’elettrodomestico, sono usciti prima il fumo e poi le fiamme, mentre tutti dormivano. Il gatto ha subito avvertito la situazione di pericolo ed ha iniziato a manifestare segni di agitazione miagolando a più non posso, fino a quando i membri della famiglia non si sono svegliati. Subito la richiesta di soccorso ai vigili del fuoco e poi quella ai vicini, uno dei quali è intervenuto con un estintore che ha spento le fiamme. I pompieri hanno poi completato l’opera di messa in sicurezza, ma il gatto ha evitato sicuramente che i membri della famiglia potessero respirare il fumo e rimanere intossicati, limitando anche i danni all’abitazione. Completato l’intervento, i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile l’alloggio a seguito del forte odore acre del fumo. Gli abitanti hanno trovato, momentaneamente, accoglienza da parenti. Mercoledì pomeriggio un caso analogo era accaduto in un appartamento di via Pirandello in zona Ascolani, a Grottammare, dov’è andato a fuoco un altro elettrodomestico con danni importanti in tutte le stanze e fumo anche ai piani superiori.

ma.ie.