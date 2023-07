Fuori dal Pd dopo il voto Falcioni e Vagnoni espulsi: "Una decisione politica"

Stefano Falcioni, ex segretario di Castel di Lama e Felicia Laura Vagnoni iscritti al Pd, candidati nella lista civica ‘Avanti così’ capeggiata dal sindaco Mauro Bochiccho, sono stati espulsi dal partito. In questi giorni è arrivata la missiva nella quale si comunica la loro l’esclusione dall’anagrafe degli iscritti del Pd, insomma l’espulsione. Secondo i rappresentati di patito si sarebbero accordati con un rivale del Pd, anche se le tre liste presentate alle ultime amministrative a Castel di Lama era tutte civiche. Nella lettera firmata dalla presidente di commissione di garanzia Daniela Santoni, si legge che la commissione di garanzia, all’unanimità, ha deciso di procedere con il provvedimento disciplinare. A Castel di Lama il Pd, decide di sbattere la porta a Falcioni, che ricoprirà anche la carica di vice sindaco e all’assessore Vagnoni, collocandosi all’opposizione, dopo essere stato sconfitto, per ben tre volte consecutive, alle amministrative. I due sono stati esclusi e non più registrabili per l’anno in corso e per quello successivo.

Falcioni, cosa ne pensa di questo provvedimento?

"E’ un provvedimento politico più che regolamentare. Come sono andate le cose i più lo sanno e dove sono andati i voti del Pd alle comunali del nostro Comune sono agli atti dell’ufficio elettorale. Con il Pd mi relazionerò, come ho sempre fatto, ci sono persone che stimo, a cui mi ispiro. Chi ci ha cacciati non si è voluto mai sedere al tavolo per parlare di Castel di Lama, evidentemente erano sconnessi dalla realtà, visto che la maggior parte dei cittadini quella idea l’hanno condivisa. Siamo difronte al paradosso si caccia chi ha avuto la giusta intuizione, chi ha condiviso un progetto ritenuto dai molti valido. Dentro il Pd ci sono molte persone che la pensano come me e anche fuori dal partito".

Cosa pensa cambierà per Castel di Lama?

"Non cambierà nulla, perché la gente continuerà a sostenere chi è in mezzo alla gente, chi è in grado di fornire risposte. L’unica cosa che, purtroppo, sta già cambiando è il giudizio dei cittadini sul Pd provinciale". Qual è il suo stato d’animo?

"Io so quello che abbiamo fatto e come, a servizio dei cittadini, quindi il mio stato d’animo è sereno da una parte e determinato dall’altra a cambiare insieme a tanti altri lo stato delle cose". Quale futuro vede?

"Un futuro a servizio della gente con la consapevolezza di stare dalla parte giusta. Vedrete, prima o poi tutto andrà come deve andare".

Maria Grazia Lappa