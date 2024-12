Fuori l’ultimo libro di Franco Stracci

E‘ in libreria la settima opera di Franco Stracci, scrittore ascolano. L’autore pubblica ’Sensi di colpa’, un thriller in cui il lettore si cala nei processi interiori tipici del romanzo psicologico.

"Discendere nei meandri di uno sviluppo spirituale ed affrontarlo – dice Franco Stracci – non è mai semplice, soprattutto quando il percorso è reso più complesso e tortuoso da una mente border line, al confine oltre il quale c’è la psicosi; il forte coinvolgimento mentale e un patologico richiamo dei sensi possono deviarti dalla tua comfort zone per convogliarti verso un’area demarcata da palese disordine emotivo". Nel suo ultimo romando il protagonista, "tentando di scavare nel comportamento bizzarro di una ragazza, è costretto a destreggiarsi per restare in equilibrio sulla linea di confine oltre la quale abita la follia".