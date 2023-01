Furbetti degli ombrelloni Distrutte le attrezzature sequestrate in spiaggia

La cattiva abitudine di lasciare ombrelloni e sdraio sulla spiaggia libera dopo il tramonto, è sanzionata dal codice della navigazione (articolo 1161) che riguarda proprio la "abusiva occupazione dello spazio demaniale e inosservanza dei limiti della proprietà privata". L’occupazione del suolo pubblico da parte di bagnanti per assicurarsi un pezzo di spiaggia con ombrelloni e lettini, impossessandosi di fatto stabilmente per un certo numero di giorni di quei pochi metri quadrati di arenile, avviene da sempre e in ogni parte d’Italia. Interventi della forza pubblica ci sono sempre stati, seppur a fasi alterne. Per avere la dimensione del fenomeno basta osservare alcuni numeri relativi alle sole spiagge libere di Cupra Marittima, dove in un paio di controlli durante l’estate, sono state sequestrate 265 attrezzature: 86 ombrelloni, 68 supporti per ombrelloni, 36 basamenti per ombrelloni, 73 fra sdraio, sedie e lettini ed anche due tavolini di plastica. La capiteneria li ha sequestrati e nessuno si avvalso, ovviamente, della facoltà di proporre ricorso al processo verbale di accertamento elevato dal personale del locale Ufficio Marittimo. Nessun "furbetto dell’ombrellone", altrettanto ovviamente, ha rivendicato la perternità e richiesto la restituzione della merce sequestrata, poiché rischierebbe fino a tremila euro di multa. Poiché non è stato possibile applicare le sanzioni amministrative, trascorsi i termini di legge, il Comune in collaborazione con la Picenambiente, ha proceduto alla distruzione e allo smaltimento di tutto il materiale.