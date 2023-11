Furbetti dei rifiuti, cartelli minacciosi compaiono sulla Mezzina

Lungo la Mezzina ha fatto la sua comparsa un cartello dal messaggio inequivocabile. Pure troppo. E’ quanto accade in contrada Valentino,

a Castel di Lama, lungo la strada provinciale Mezzina, dove ci sono alcuni cassonetti dove in questi è stato issato un grande cartello dal messaggio chiaro: "Se ti becco ad abbandonare qualsiasi cosa, ti differenzio i denti dal resto del corpo". C’è chi ancora, evidentemente non ha capito bene o fa finta di non capire, come funziona la raccolta differenziata e abbandona i rifiuti dove capita.

Dove fa più comodo. Sul ciglio di una strada, fuori dai portoni di casa, insomma senza regole, creando sporco e degrado e conseguente ira degli abitanti che si ritrovano immondizia abbandonata sappertutto, come se differenziare i rifiuti fosse un compito troppo complicato.

Così i lamensi, che puntano il dito contro i cittadini dei comuni limitrofi, hanno deciso di combattere a modo loro questa forma di degrado e maleducazione. Hanno intrapreso tutte le strade: dapprima hanno informato il Comune, che ha sistemato una telecamera, ma visto che i risultati non ci sono, hanno preso carta e penna e hanno lasciato messaggi chiari e inequivocabili rivoti a chi non segue le regole, a chi abbandona i rifiuti in strada. Il luogo nelle settimane scorse è stato trasformato in un’autentica discarica, ma i cittadini non ci stanno e se dovessero beccare chi lascia in giro immondizia e ingombranti, gliene promettono di santa ragione. La gente civile, quella che rispetta le regole, è esasperata.