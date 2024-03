Furbetti dei rifiuti, ecco le multe. Negli ultimi mesi 178 sanzioni

Una parte degli operatori commerciali e della ristorazione sambenedettese, ma anche di cittadini, non rispetta le regole di conferimento dei rifiuti. Lo dicono i numeri resi noti ieri dal comune, secondo i quali dall’attivazione dell’ispettore ambientale, (maggio-dicembre 2023), sono stati redatti 178 verbali ed elevate altrettante sanzioni. Secondo i dati raccolti nei primi sette mesi di attività, la maggioranza delle violazioni, il 54%, proviene da utenze non domestiche, mentre il restante 46% riguardo utenze di tipo domestico. Tra le trasgressioni da parte di utenze non domestiche, il 47% proviene dal settore della somministrazione di bevande e alimenti, "dato significativo – si legge nel rapporto redatto dal responsabile del servizio – dovuto alla grande quantità di rifiuti che questo settore produce". Seguono i negozi (21%), i supermercati (15%), strutture ricettive e balneari (8%).

La restante parte (9%) attiene ad attività di varia natura che non ricadono nelle precedenti categorie. Per quanto riguarda la diffusione delle violazioni, il 34% dei verbali riguardano l’area di Porto d’Ascoli, il 30% il centro cittadino, il 12% l’area di viale De Gasperi, l’8% l’area mare, il 7% la zona nord della città, il paese alto con il 3%. La maggior parte delle infrazioni riguarda il settore dell’indifferenziato: il 65% delle violazioni riguarda, infatti, il conferimento di rifiuti riciclabili al secondo posto, con ampio distacco, l’errato conferimento di carta e cartone (12%). Non va poi sottovalutato il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle zone periferiche. Tre giorni fa in via Botticelli, che collega il confine tra Grottammare e San Benedetto, a ovest della Nazionale, durante la notte sono stati abbandonati sacchi con plastica e carta, bidoni di plastica, vecchi tubi e un vecchio monitor per computer. Rifiuti che sono stati subito rimossi dal personale dalla Picenambiente, di passaggio.

ma. ie.