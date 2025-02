Furbetti dei rifiuti, scatta la multa: tre sanzioni

Ci sono cittadini che fanno conferimenti di rifiuti senza rispettare le più elementari norme dettate da Picenambiente e dalle amministrazioni comunali, ignorando che possono essere sanzionati. A Cupra Marittima la polizia locale nell’ultima settimana, durante gli accertamenti ambientali, ha individuato tre conferimenti errati e provveduto a sanzionare i trasgressori. Le irregolarità sono state rilevate in via Kennedy, in via Gorizia e in via Marcantoni, ma sono in corso accertamenti su altri casi rilevati nelle ultime ore. Il comandante della polizia locale, Leonardo Diomedi, ricorda che i cassonetti sono utilizzati per il conferimento dei rifiuti e non si possono depositare sacchetti al loro fianco. Per chi, invece, abbandona i rifiuti in zone diverse da quelle destinate al conferimento, se scoperto, viene denunciato penalmente. Abbiamo volutamente evidenziare ‘se scoperto’, poiché, come aggiunge Diomedi, ormai tutto il paese è monitorato dalle telecamere della videosorveglianza e ci sono anche parecchie telecamere Ocr che leggono le targhe delle auto, per cui è difficile farla franca se si compiono irregolarità.