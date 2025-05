Furgone per disabili in fiamme. Danneggiate altre tre auto

Momenti di grande apprensione nella mattina di ieri, intorno alle 9,45 in via Trento, a San Benedetto, dove improvvisamente un Fiat Ducato attrezzato per il trasporto disabili dei servizi sociali di Grottammare ha preso fuoco. Nel rogo, che ha completamente distrutto il mini bus, sono state danneggiate altre tre auto, fra cui una Smart e una Bmw X6 semi nuove. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno domato le fiamme e messo la situazione, piuttosto complicata, sotto controllo. La viabilità ha subito disagi. A bordo del bussino dei servizi sociali, condotto da un dipendente del Comune, in quel momento viaggiava un disabile, ma il conducente del mezzo ha messo in pratica le procedure di sicurezza evitando problemi per il passeggero. Quando si è accorto che sul mezzo qualcosa non andava, lo ha bloccato ed ha fatto scendere il passeggero portandolo a distanza di sicurezza. Una prontezza che è servita ad evitare eventuali problemi, poiché subito dopo il Ducato è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia locale che si è occupata della viabilità, a quell’ora piuttosto intensa, trattandosi anche di una giornata di mercato infrasettimanale con il traffico che è stato caotico, indipendente dall’incendio che ha interessato solo la viabilità della zona parallela al lungomare di viale Trieste.

ma. ie.