Furgone rubato al supermarket. Caccia al ladro

Chiarito il giallo del furgone con il logo dei supermercati ’Elite’ che sfrecciava pericolosamente lungo le strade della riviera delle palme. Non era condotto dal personale della catena di supermercati, ma da un ladro che lo aveva rubato nel parcheggio interno, sul lato est, del centro commerciale in zona Ischia di Grottammare. Il mezzo è stato rintracciato e poi riconsegnato alla direzione del supermercato. Il furgone era stato parcheggiato nell’area interna del supermercato dove, intorno alle 14,30 di martedì, si è introdotto un giovane che è salito a bordo ed è uscito dal parcheggio in retromarcia, fuggendo ad alta velocità verso il vicino lungomare. A dare l’allarme un conoscente del titolare che l’ha chiamato al telefono dicendo che l’autista del furgone aveva rotto lo specchietto del suo furgone in sosta nello stesso parcheggio. Da lì a poco è stato scoperto che nessun dipendente della rete di supermercati Elite era al volante del mezzo. I carabinieri di Grottammare, avvertiti dell’accaduto, hanno diramato le ricerche ed è stata una volante del commissariato di pubblica sicurezza a rintracciare il furgone abbandonato lungo una strada di Porto d’Ascoli. Completati tutti i rilievi tecnici, il furgone è stato restituito alla Elite supermercati, mentre le indagini proseguono per identificare il responsabile del furto. "Il mezzo era vuoto – racconta il titolare Piero Mariani – e nell’abitacolo non è stato toccato nulla. Non sappiamo cose volesse fare il ladro. Molte persone hanno creduto che un nostro dipendente fosse improvvisamente impazzito".

ma. ie.