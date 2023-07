Furgone spacca cassonetto "Qui sembra un circuito"

Ennesimo incidente lungo la strada provinciale 43 Mezzina, al primo chilometro, in via Cerreto, nel territorio di Castel di Lama. Era intorno alle 20 di martedì sera, quando un furgone, che procedeva, ad alta velocità, in direzione Castel di Lama-Offida, è uscito fuori strada, finendo la sua folle corsa contro il cassonetto dell’immondizia, distruggendolo. Un urto violentissimo, che ha fatto pensare al peggio agli abitanti delle case vicine. L’assurdo è che il conducente del mezzo non si è fermato né per constatare i danni né per vedere se nell’urto fosse rimasto coinvolto qualcuno. E’ sfrecciato via ad alta velocità. I residenti che abitano in zona hanno avvertito il boato dello schianto e si sono affacciati sulla strada per capire cosa fosse successo e davanti ai loro occhi si è presentata una scena drammatica: il cassonetto distrutto, ma soprattutto il pensiero che se al posto del raccoglitore per rifiuti andato in mille pezzi si fosse trovato un passante, si sarebbe facilmente potuto parlare di tragedia. Non è chiaro il motivo dell’incidente.

"Ci siamo preoccupati – raccontano – c’era tanta polvere e i pezzi del furgone e del cassonetto divelto dappertutto, siamo senza parole, chi era alla guida non si è neanche fermato. Questo incidente poteva avere conseguenze molto gravi se qualcuno era in quel momento a gettare l’immondizia. Ha proseguito la sua assurda corsa. Ci chiediamo perché non vengono sistemati dei dissuasori di velocità? Cosa ancora deve succedere su questa strada perché si prendano provvedimenti? Le auto sfrecciano come missili. Abbiamo chiesto alla Provincia, al Comune dei rilevatori di velocità, qui corrono, superano i 100 chilometri orari, eppure stiamo parlando del primo tratto della Mezzina, che non ha subito nessun intervento di ammodernamento e messa in sicurezza. Tratti di strada che lambiscono le abitazioni, con un manto deteriorato. E’ ora di dire basta, qualcuno intervenga, non possono lasciarci soli in queste condizioni".

Gli incidenti sulla Mezzina sono all’ordine del giorno, solo alcuni giorni fa un giovane con l’auto aveva divelto un cancello di una casa lungo la strada. I residenti delle case vi-cine invocano da tempo interventi utili per ridurre la velocità, ma soprattutto per gestire meglio gli incroci. Nel frattempo che qualcuno decida le sorti e l’organizzazione delle Mezzina sarebbe auspi-cabile tagliare l’erba, soprattutto in prossimità dei bivi, dove la visibilità è sempre minore.

Maria Grazia Lappa