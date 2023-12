Furti in casa a raffica in Vallata, arrestata banda di ladri

Ascoli Piceno, 9 dicembre 2023 – Furti in casa, banda in manette: i carabinieri la scorsa notte hanno arrestato quattro persone. Una banda di ladri di origine albanese, specializzati nei furti in casa, è stata dunque sgominata dai carabinieri a Colli del Tronto; sembra che i ladri negli ultimi tempi avessero concentrato i furti tra le Marche e il vicino Abruzzo. Gli arrestati non sono nuovi alle forze dell’ordine: l’operazione, che ha visto un notevole dispiegamento di militari, ha richiamato l’attenzione degli abitanti di via Case Sparse, allertati, durante la notte, da lampeggianti e sirene. Gli arresti sono stati messi a segno intorno alle 21 di giovedì sera: le indagini hanno permesso di individuare i responsabili, quattro dei quali sono stati ‘intercettati’ in una casa nelle campagne di Colli del Tronto. I ladri sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di furto aggravato in abitazione in concorso. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione hanno trovato la refurtiva e diversi arnesi per lo scasso: piedi di porco e frullini. Alla fine, sono stati arrestati e indagati per riciclaggio, ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso.

Mentre i militari erano intenti all’arresto, sempre a Colli,ma in via Marche, due abitazioni sono state completamente svaligiate. Il copione è sempre lo stesso: i ladri hanno forzato le finestre, rotto i vetri e si sono introdotti all’interno delle case, mettendo a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di oro e denaro. Quando i ladri hanno colpito, i proprietari fortunatamente non erano in casa e nessuno dei vicini si è accorto di nulla: al loro rientro, non hanno potuto far altro che costatare i gravi danni subiti e allertare nuovamente le forze dell’ordine, impegnate nell’altra operazione.

Nei giorni scorsi, nella vicina città di Ascoli, si sono registrati diversi furti, ma purtroppo in questi casi, alcuni abitanti erano all’interno della propria abitazione: per salvarsi, hanno dovuto barricarsi in casa, chiudendosi a chiave nella propria camera e lasciando che i ladri li derubassero dei loro averi. Insomma, come ogni periodo festivo, i ladri tornano a visitare le zone residenziali sperando di trovare abitazioni pronte da svaligiare.

Le forze dell’ordine si stanno impegnando per reprimere questi episodi malavitosi, intensificando i controlli.