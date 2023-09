Furti di mezzi pesanti: quattro arresti

Nelle prime ore di ieri i carabinieri del comando provinciale Teramo e Foggia e dei nuclei Cinofili di Bologna e Chieti, a conclusione di complesse indagini condotte tra gennaio e maggio scorsi, finalizzata a contrastare furti di mezzi pesanti e mezzi d’opera, messi a segno sulla costa tra San Benedetto e Mosciano, hanno arrestato quattro persone. Si tratta di altrettanti pregiudicati, con evidenti collegamenti con la malavita organizzata pugliese, che avevano messo a segno una sfilza di furti di mezzi e attrezzature di cantiere per un valore calcolato in circa 2 milioni di euro commessi nelle province di Ascoli, Teramo, Chieti e Foggia. Due degli arrestati sono teramani, uno residente a Foggia, il quarto, sempre del teramano, è agli arresti domiciliari. In territorio di San Benedetto i furti sono avvenuti il 2 marzo e il 18 maggio. Durante le fasi delle indagini, come riscontro, militari dell’arma hanno recuperato e restituito ai legittimi proprietari 9 dei 12 mezzi pesanti e d’opera. L’operazione è stata denominata ’Poker d’Assi’, poiché in quanto, spesso, gli indagati commissionavano i furti facendo riferimento alle caratteristiche tecniche dei mezzi e, spesso, i più richiesti, da destinare al successivo mercato della ricettazione, erano proprio i mezzi con quattro assi, ma se ne asportavano anche con tre assi o due assi. L’attività investigativa ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale, molto rodata, in cui ogni indagato aveva il suo specifico compito. Due degli arrestati, infatti, giravano per cantieri e depositi locali, dove individuavano i mezzi da rubare, i cui furti venivano poi eseguiti da elementi criminali che arrivavano dal foggiano. I mezzi rubati venivano poi portati nella provincia pugliese, dove venivano in parte ripunzonati e rimessi in vendita, altri smontati e venduti per pezzi di ricambio.

ma. ie.