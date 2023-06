Furti di Pezzi di Ricambio dalle Auto Nuove, Un Fenomeno in Espansione

Il preoccupante fenomeno dei furti dei pezzi di ricambio prelevati dalle auto nuove parcheggiate le lungo le strade, si sta oramai espandendo a macchia d’olio in tutto il territorio. Praticamente non ci sono più località costiere immuni. Le bande di ladri, che sembrano partire tutte dalla Puglia, in particolare dalla provincia di Foggia, operano di giorno e di notte e fanno razzie di materiale elettronico, di fari e volanti.

Nel mirino ci sono in particolare le auto tedesche, Bmw, Audi, Volkswagen, Mercedes e ultimamente anche Fiat 500 X ed L. Soltanto negli uffici del commissariato di pubblica sicurezza, negli ultimi giorni, sono state presentate sei denunce ed alcune anche nella caserma della compagnia carabinieri di San Benedetto. Non tutti i furti sono stati denunciati, poiché c’è chi parla di una dozzina di auto vandalizzate nella notte fra domenica e lunedì nelle vie alla spalle dell’hotel Taormina.

Carabinieri e polizia sono al lavoro per scovare le bande di ladri e in questi giorni stanno svolgendo le indagini mirate con rilievi tecnici e visioni delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, ma tutto è reso più complicato dal fatto che i ladri lasciano i veicoli vandalizzati sul posto, portando via i pezzi rubati con mezzi "puliti". Con questo sistema i malviventi corrono meno rischi rispetto a quando portano via tutta la vettura.