Furti durante il concerto di Sfera Ebbasta. In cinque nei guai

Durante il concerto di Sfera Ebbasta, tenutosi allo stadio ‘Mandela’ di San Benedetto, sono stati commessi alcuni furti con strappo di catenine d’oro. Scattata la segnalazione delle vittime a fine spettacolo, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto hanno identificato e denunciato cinque campani d’età compresa fra i 30 ed i 50 anni. Nei loro confronti potrebbe anche essere emessa la misura di prevenzione del divieto di ritorno a San Benedetto. L’operazione ha preso il via dopo la segnalazione di un ragazzo, fatta agli agenti di servizio di ordine pubblico, il quale riferiva di essere stato derubato della catenina d’oro. I poliziotti nell’immediatezza hanno fermato un sospettato d’origine campana e con precedenti per truffa che, però, non era in possesso della refurtiva. Contemporaneamente altri giovani si sono rivolti agli agenti denunciando di essere stati derubati delle catenine d’oro. A quel punto il giovane campano è stato portato in commissariato per l’identificazione e poi rilasciato, ma subito seguito da agenti in borghese che l’hanno visto salire a bordo di un’auto presa a noleggio sulla quale vi erano quattro persone ad attenderlo. Fermati e perquisiti, nelle tasche di uno di loro sono spuntate tre catenine d’oro che erano state rubate allo stadio. Due sono state subito riconsegnate ai proprietari, la terza è stata sequestrata in attesa di rintracciare la persona derubata.

ma. ie.