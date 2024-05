"Furti e persone importunate, allarme sicurezza a Grottammare"

Nell’ultimo Consiglio comunale, a nome del gruppo consiliare "Grottammare c’è", la consigliera Federica Concetti ha presentato un’interrogazione riguardante uno dei temi che attualmente preoccupa la comunità cittadina, ovvero l’emergenza sicurezza a Grottammare. "Purtroppo, ancora una volta abbiamo ricevuto risposte insoddisfacenti, che ci hanno amareggiato perché non è stato preso in considerazione in maniera seria il nostro allarme. Ci è stato risposto dall’amministrazione comunale che il nostro è un paese sicuro. I furti ed altri episodi di delinquenza che si sono verificati recentemente, sono stati perpetrati da ladri di passaggio, perché i malviventi, dopo aver derubato intere famiglie, fuggiti indisturbati dal nostro territorio, non dovrebbero tornare più – afferma la Concetti – Purtroppo la realtà è diversa e la versione che ci ha fornito la maggioranza risulta poco credibile. I fatti degli ultimi giorni hanno immediatamente smentito quanto dichiarato in sede di Consiglio. Recentemente abbiamo assistito a continui furti di auto, furti nelle abitazioni e addirittura persone importunate nel centro cittadino".

Chiaro il riferimento della consigliera di Grottammare c’è, ai casi messi in atto da gruppi di ragazzini che oltre a intimorire persone anziane e giovani mamme avrebbero anche compiuto atti teppistici appiccando il fuoco sotto alcune pinete cittadine. "Siamo ancora in attesa di ricevere risposte concrete su come l’amministrazione comunale intende contrastare in maniera efficace questo spiacevole fenomeno di delinquenza che attanaglia la città – conclude Federica Concetti – Ma forse queste mancanze derivano dal fatto che si banalizza il problema, come purtroppo avvenuto in sede di consiglio? Ci chiediamo, dove vivano gli amministratori della nostra città, allegramente inconsapevoli di ciò che accade a Grottammare".

Marcello Iezzi