Furti in appartamento, assolta una 36enne

Con uno stratagemma si è introdotta in due abitazioni, una di Castignano e una di Ascoli, da dove ha asportato e tentato di asportare oggetti preziosi. Per questo è finita sotto processo davanti al tribunale di Ascoli una donna 36enne di nazionalità rumena difesa dagli avvocati Mario Ciafrè e Mario Mariani. Al termine dell’istruttoria dibattimentale la donna è stata assolta. Entrambi gli episodi sono avvenuti il 19 giugno del 2019. Il primo vede come teatro Castignano. Qui la donna avrebbe forzato il telaio della porta finestra impossessandosi di alcuni monili d’oro che i proprietari avevano riposto in un cassetto nella camera da letto. La donna si sarebbe poi spostata rapidamente ad Ascoli dove aveva in programma un altro furto. Qui infatti è avvenuto il secondo episodio, nell’abitazione di una donna all’interno della quale la ladruncola si sarebbe introdotta dopo aver forzato il portone d’ingresso. Con lei c’era certamente un’altra persona, che però non è mai stata identificata. Dall’abitazione di Ascoli non sparì però nulla poiché i proprietari rientrarono e fu costretta alla fuga precipitosa.