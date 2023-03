Furti in appartamento e ricettazione, assolti in cinque

E’ terminato con cinque assoluzioni il processo a carico di altrettanti soggetti accusati di una serie di furti e tentativi di furto avvenuti fra Ascoli, Monteprandone, Corropoli, Ancarano e Sant’Egidio alla Vibrata. Erano nove i capi di imputazione contestati, riguardanti furti in appartamento e casi di presunte ricettazioni. Nei confronti di Dritan Nanushi e Admir Vata, difesi dall’avvocato Giuseppe Falciani, il giudice ha emesso una sentenza di non doversi procedere in base alla riforma Cartabia (sentenza provvisoria in pendenza di accertamenti). Arlin Cela, Mateo Gjeta e Rigels Vlashi, difesi dall’avvocato Maurizio Cacaci, sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Si tratta di persone tutte di nazionalità albanese, alcuni residenti nel Piceno. Tre anni e mezzo è durato il processo di primo grado iniziato a settembre del 2019. Il tribunale di Ascoli ha accertato fatti riguardanti innanzitutto il tentativo di furto che la notte del 10 ottobre 2017 avvenne in un appartamento di Monteprandone. Il successivo 7 novembre andarono invece a segno due furti in abitazione di Corropoli; ma quando si resero conto che avevano preso mera bigiotteria i banditi la abbandonarono appena usciti dalle due abitazioni. L’8 novembre dello stesso anno furono rubati soldi e oggetti d’oro in un appartamento ad Ancarano. Fallì invece l’assalto quella stessa notte in una abitazione di Sant’Egidio alla Vibrata, quando i malfattori furono messi in fuga dall’arrivo della polizia. Tra le accuse, anche quella di aver rubato ad Ascoli il 10 ottobre 2017 una Skoda Fabia.