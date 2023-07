Furti in appartamento, i militari cercano aiuto nella videosorveglianza

Dopo i furti nelle abitazioni che si sono registrati lungo la fascia costiera nella prima serata di mercoledì, polizia e carabinieri stanno svolgendo indagini per identificare gli autori dei colpi. Non viene esclusa alcuna possibilità, neanche quella che possa essersi trattato della stessa coppia di ladri, che prima ha colpito a Grottammare e poi in viale dello Sport a San Benedetto. Per ora è solo un’ipotesi al vaglio degli investigatori. Dei due furti nelle villette a schiera di viale dello Sport si stanno occupando gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza, mentre sui due furti messi a segno nella zona dell’ex Ferriera, a est del cimitero di Grottammare, stanno indagando i carabinieri. Oggi, si apprende, infatti, che i ladri hanno fatto visita a due appartamenti e non uno. Oltre a quello in via Promessi Sposi, dove la proprietaria dell’alloggio è stata colta da malore vedendo la casa messa a soqquadro, i ladri hanno visitato anche un altro appartamento poco distante, dove hanno rubato denaro e monili d’oro. Si tratta di un quartiere che in passato è stato al centro di tanti furti in appartamento e anche furti di auto. Le strade sono monitorate dalla videosorveglianza ed è su quella che lavorano gli investigatori.