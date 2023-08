Furto aggravato a Fermo: 70enne seguita in supermercato e derubata

Con un’azione e ben congeniata, aveva seguito in auto una 70enne fermana e l’aveva derubata. L’autore del colpo, un magrebino di 30 anni, è stato rinviato a giudizio per rispondere di furto aggravato. Il drammatico episodio era stato consumato a fine agosto 2022, quando la 70enne, mentre percorreva la strada provinciale 87 alla guida della sua auto, aveva percepito un rumore come se avesse urtato qualcosa. Così si era fermata ed era scesa per verificare l’accaduto. Subito dopo era stata sorpassata da un’utilitaria di colore celeste dalla quale era sceso un uomo che, con azione fulminea, si era avvicinato alla sua auto ed aveva infilato il braccio nel finestrino aperto, per poi afferrare la borsa lasciata sul sedile anteriore e risalire in macchina dileguandosi in direzione mare. L’anziana aveva subito avvertito suo figlio dell’accaduto, che a sua volta aveva allertato il 112. Le ricerche avviate dagli uomini dell’Arma avevano permesso di recuperare la borsa, purtroppo senza i 40 euro in contanti contenuti al suo interno.

Il modus operandi del ladro aveva indotto i carabinieri a ipotizzare che la 70enne fosse stata seguita ancor prima dello stratagemma che l’aveva portata a fermarsi e a scendere dalla vettura. Dalle indagini era emerso che l’anziana si era recata a fare la spesa in un supermercato di Porto San Giorgio. Dall’analisi dei filmati della videosorveglianza, gli uomini dell’Arma erano riusciti ad accertare che la vittima era stata seguita all’interno del supermercato da un giovane, che poco dopo era uscito dal parcheggio alla guida dell’utilitaria celeste, per pedinare la 70enne. I carabinieri erano risaliti alla targa, quindi al proprietario, che era stato riconosciuto dalla vittima in sede di individuazione fotografica.

Fabio Castori