Furto al Circolo nautico Denunciati tre fermani

Nei giorni scorsi, a Porto San Giorgio i carabinieri hanno concluso un’accurata attività investigativa, anche supportata da analisi di filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, seguita da dichiarazioni auto confessorie rese, che ha portato a deferire in stato di libertà tre individui per reato di furto aggravato in concorso ai danni del Circolo Nautico Asd Nautica Picena. I soggetti coinvolti, un giovane 32enne di Fermo, un 52enne pregiudicato di Porto San Giorgio, e un giovane 28enne pregiudicato, sono stati identificati come autori del furto, durante il quale avevano asportato un registratore di cassa contenente 50 euro, attrezzature nautiche e un impianto stereo con casse esterne. L’autorità giudiziaria è stata prontamente informata dalla stazione di Porto San Giorgio, che procederà nelle attività investigative. Il comando provinciale dei carabinieri di Fermo rimane impegnato nella lotta contro ogni forma di illegalità a tutela della comunità. I cittadini sono invitati a segnalare eventuali illeciti al numero di emergenza 112 o presso le sedi dei comandi stazione sul territorio, partecipando così attivamente alla sicurezza.