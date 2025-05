Furto allo chalet e rabbia:: "Tanti danni per 30 euro"

"Mi hanno fatto mille euro di danni per rubarmi 30 euro". Questa la sconsolata affermazione del titolare del ristorante chalet ‘Le Anfore’, sul lungomare di San Benedetto, concessione 33, che nella notte fra sabato e domenica ha ricevuto la visita dei ladri. Il furto o meglio il danneggiamento, l’ha scoperto ieri mattina presto quando è andato ad aprire l’attività. Il ladruncolo con una grande pietra ha spaccato il vetro della porta principale e una volta entrato nel bar ha prelevato trenta euro di fondo cassa e se l’è filata. "Nessuno si è accorto di nulla – aggiunge il titolare dello stabilimento balneare – perché l’attività è coperta dal cantiere per il restyling del lungomare, il cancello lo dobbiamo lasciare aperto per mantenere libero l’accesso al mare e questo è il risultato. Per rubarmi il fondo cassa il ladro mi ha fatto mille euro di danni". Il titolare ha chiamato i carabinieri che hanno fatto il sopralluogo e adesso si stanno occupando degli accertamenti. Sono fenomeni che, purtroppo, si registrano a ogni inizio di stagione.