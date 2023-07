Furto con pistola, imprenditore denuncia ai carabinieri a Ripatransone

Sono andati per rubare soldi ed hanno trovato anche una pistola. E’ accaduto nella serata di sabato in una casa nelle campagne di contrada Magazzini di Ripatransone. I ladri sono entrati nell’abitazione di un imprenditore del luogo attraverso una porta secondaria dell’abitazione che non è protetta da sistema d’allarme. I proprietari erano tutti fuori per partecipare ad una cerimonia, per cui i malviventi hanno potuto operare con tutta calma. Hanno trovato la cassaforte, l’hanno aperta ed insieme al denaro, poco meno di mille euro, hanno portato via anche una pistola Bernardelli calibro 765 detenuta regolarmente. Nella cassaforte non vi erano cartucce per l’arma. Appena scoperto il furto, durante la serata, l’imprenditore ha subito chiamato i carabinieri che hanno eseguito un accurato sopralluogo ed avviato le indagini. Il furto di una pistola, finita in mano a delinquenti, suscita sempre molta apprensione ed è per questo che i militari dell’arma stanno lavorando in vari ambienti per cercare di rintracciare l’arma.