Furto con strappo. Gli rubano l’orologio, poi insegue l’auto e cade

Nuovo furto con strappo di un orologio Rolex, il secondo colpo in una manciata di giorni in questa zona della riviera, e tra l’altro avvenuto in pieno giorno. Il costoso orologio è stato strappato dal polso di un pensionato: l’anziano, per cercare di inseguire il conducente dell’auto che si stava dando alla fuga, è anche caduto riportando diverse ferite.

L’episodio, che come dicevamo è purtroppo il secondo nel volgere di un mese nel territorio di Grottammare, è accaduto poco prima di mezzogiorno in via Laureati, sotto gli occhi di due testimoni.

Chi era presente al furto è andato in caserma: i due testimoni oculari sono stati subito sentiti dai carabinieri della locale stazione che, in seguito, hanno ascoltato il racconto della vittima del furto. L’uomo, G. V. di 89 anni, ex dirigente Pirelli, si trovava nel garage della sua abitazione quando si è avvicinata una giovane donna che sembrava interessata a chiedere un’informazione, invece, con mossa fulminea, le ha strappato l’orologio dal polso dirigendosi di corsa verso una Toyota Yaris Cross a bordo della quale era attesa da un complice. Il pensionato l’ha inseguita andando dalla parte del conducente che è ripartito facendolo cadere. Dei malviventi nessuna traccia.

Il pensionato è stato trasportato all’ospedale di San Benedetto in codice giallo per alcune contusioni a una spalla. I carabinieri di Grottammare si stavano già occupando di un’analoga indagine sul caso avvenuto circa un mese fa nelle vicinanze del Valentino Resort. In quella circostanza i due malviventi fuggirono su un’Audi presa a noleggio. Non si esclude che anche nel furto con strappo di ieri possa essere stata impiegata per la fuga un’auto rubata o noleggiata. Gli investigatori, probabilmente, stanno approfondendo questi particolari con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Marcello Iezzi