Furto di energia elettrica: donna a processo

L’energia elettrica costa cara, su questo purtroppo non c’è ombra di dubbio e negli ultimi due anni, complice anche la guerra in Ucraina, il prezzo è aumentato molto andando ad incidere su tutto, perfino sulla spesa quotidiana oltre che ovviamente sui pesanti danni all’ambiente che i consumi eccessivi provocano.

E allora c’è chi ha pensato di arrangiarsi per cercare di continuare a consumare energia, ma senza pagarla. Così avrebbe fatto una donna di Monteprandone finita sotto processo per il furto aggravato di energia elettrica.

Un reato che avrebbe commesso fra giugno e settembre del 2022 quando, quale utilizzatore del punto di prelievo posto su un immobile in via delle Rose, si sarebbe ripetutamente impossessata dell’energia elettrica destinata all’alimentazione dell’abitazione di un’altra persona che abita nell’immobile. Per farlo avrebbe realizzato un by pass sul contatore dell’altra persona e, mediante un cavo elettrico, avrebbe utilizzato la corrente elettrica per un consumo che, una volta scoperto quello che stava accadendo, è stato stimato in 153 euro. La donna sarà dunque processata con rito ordinario a partire dal 24 novembre prossimo quando dovrà comparire davanti al tribunale di Ascoli.