Furto a Grottammare (Ascoli), ladri svaligiano la casa della dottoressa Principi

I ladri hanno aperto la cassaforte nascosta nell'armadio

Grottammare (Ascoli), 16 gennaio 2023 – Svaligiato l’alloggio della dottoressa Tiziana Principi, primaria del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Madonna del Soccorso. I malviventi hanno agito nella prima serata di venerdì, in via Mascagni a Grottammare, ai piedi del paese alto, zona residenziale della Perla dell’Adriatico. Un colpo studiato che ha fruttato ai delinquenti un bottino molto importante a livello di gioielli. I ladri sono entrati attraverso una finestra del salone e una volta in casa hanno messo a soqquadro il reparto notte, seminando molti danni.

Hanno cercato e scovato la cassaforte nell’armadio, quindi l’hanno segata con una mola a batterie. All’interno hanno trovato oggetti di elevato valore il cui bottino, a ogni modo, è in corso di valutazione, ma si parla di svariate migliaia euro. A dare l’allarme, verso le 20,30, poiché la dottoressa non era ancora rincasata, sono stati i vicini che sentivano rumori forti provenire dall’appartamento della nota professionista. I carabinieri sono arrivati in pochi minuti, ma i malviventi avevano già completato l’opera ed erano appena fuggiti. I militari dell’arma hanno controllato tutta la palazzina e poi hanno bloccato l’alloggio svaligiato per eseguire i rilievi tecnici, che sono proseguiti anche nella mattina successiva, alla ricerca di eventuali tracce biologiche ed impronte, lasciate dalla banda.

"La sera prima , tornando a casa, mi ero sentita osservata da una persona che si trovava poco distante dalla mia abitazione e che ho descritto ai carabinieri – racconta la dottoressa –. A ogni modo desidero ringraziare i militari dell’arma che hanno agito con molta professionalità alla ricerca di ogni particolare, facendo intervenire anche il nucleo investigativo di San Benedetto con i tecnici della Scientifica. Come per la sanità mancano i medici, così nelle forze dell’ordine mancano militari e agenti per contrastare i reati predatori che sembrano essere in aumento". Nella stessa zona e nelle stesse ore vi sono stati altri due furti in appartamento sui quali indagano sempre i carabinieri.