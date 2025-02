Furto in casa con la scusa del vaccino

Una donna di 35 anni originaria di Martinsicuro è sotto processo davanti al tribunale di Ascoli per rispondere di un furto perpetrato nell’abitazione di una 78enne a San Benedetto. Il fatto oggetto del dibattimento nel quale la donna è difesa dall’avvocato Mario Ciafrè, risale alla fine del mese di febbraio 2021. Siamo in pieno periodo dell’emergenza Covid, particolare fondamentale per capire il ‘modus operandi’ degli autori del furto, uno mai identificato. Il racconto della vittima riferisce che quel giorno, a metà pomeriggio, una donna suonò al citofono chiedendo se avesse fatto il vaccino anti Covid. A seguito della risposta affermativa, la stessa persona disse che era un’infermiera mandata da "una dottoressa del reparto Covid" per controllare se stesse bene. Una spiegazione che è sembrata convincente all’anziana sambenedettese che ha permesso alla donna di entrare in casa. Aveva lo stetoscopio al collo e indossava una mascherina al volto. Le fece aprire la finestra, verosimilmente per farle dare le spalle al corridoio; la fece poi sedere facendo gli annunciati controlli. La vittima sentì un rumore, ma la finta infermiera le disse che era stata lei a produrlo, inavvertitamente, con un piede. La ‘visita’ continuò attraverso l’utilizzo di un saturimetro. Ma l’anziana si era insospettita ormai. Cercò di recarsi in camera da letto, con la scusa di prendere il foglio della vaccinazione, ma la donna glielo impedì, facendola frettolosamente sedere di nuovo in cucina. La mariuola fece quindi una finta telefonata ad una dottoressa per dirle che era tutto a posto e poi se ne andò rapidamente, senza rilasciare alcuna certificazione alla 78enne, benché ne avesse fatto richiesta. A quel punto la vittima si è recata in camera da letto per riporre il certificato della vaccinazione e si è accorta di aver subito il furto. Erano spariti una cassetta di metallo contenente una collana in oro giallo, una spilla d’oro, fermacravatte, altri oggetti e circa 80 euro in contanti. A quel punto non le è rimasto altro da fare che sporgere denuncia. Le indagini coordinate dalla Procura di Ascoli hanno portato all’identificazione della 35enne di Martinsicuro, la complice non è stata individuata.

Peppe Ercoli