Furto in casa del vicesindaco. Grottammare, Rossi sorpreso:: "Hanno trovato soltanto 50 euro"

Ladri in casa del vicesindaco di Grottammare Lorenzo Rossi, al primo piano di un antico palazzo di via Crucioli, non distante dalla stazione ferroviaria. I malviventi hanno agito nella serata di sabato mentre l’esponente politico non era in casa e per rientrare ha dovuto chiedere il supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. Ieri mattina Lorenzo Rossi si è recato nella locale caserma dei carabinieri per sporgere la denuncia. Il furto, qualche danno a parte, ammonta a soli 50 euro. "Non ho più denaro contante, ormai uso solo bancomat – afferma Rossi – I ladri hanno trovato una banconota da 50 euro in un cassetto e poi visto che non c’era altro da rubare se ne sono andati. Sono entrati nel mio alloggio con una scala prelevata in un ripostiglio nella corte del palazzo Crucioli".

I malviventi hanno schiantato il lucchetto della porta del capanno, dove sono riposti gli arnesi da lavoro per la manutenzione del giardino e dopo aver prelevato la scala sono entrati in casa del vice sindaco forzando la porta finestra che si affaccia sul giardino del condominio. Una volta dentro hanno inserito il gancio di sicurezza sulla porta per evitare che il proprietario potesse rientrare all’improvviso, quindi hanno iniziato ad aprire i cassetti della stanza da letto e dell’ingresso dove hanno trovato la banconota da 50 euro. "Pensavo che il gancio di sicurezza si fosse inserito accidentalmente – prosegue Rossi – non avevo pensato ai ladri poiché in casa non c’è nulla da rubare, non ho monili d’oro e né somme di denaro. Dopo che i vigili del fuoco hanno aperto la porta ho visto le orme sul pavimento e le cassettiere aperte nella stanza da letto. Con somma meraviglia ho capito che vi erano stati i ladri. Per arrivare da me sono passati in un altro condominio, dove c’è quasi sempre il portone aperto".

Marcello Iezzi