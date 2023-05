Furto in casa, rintracciato il ladro

Sono stati i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica ad intercettare l’autore del furto in un appartamento di San Benedetto, messo a segno nei giorni scorsi. Si tratta di uomo del teramano già conosciuto dalle forze dell’ordine per analoghi reati. Nella sua abitazione i militari dell’arma hanno trovato 2 smartphone, due tablet e un orologio da donna, di cui non ha saputo indicare la provenienza e per questo è stato denunciato per ricettazione. Nel corso degli accertamenti gli investigatori sono risaliti al proprietario sambenedettese, che è tornato in possesso degli oggetti che gli erano stati rubati. Per l’uomo, però, si sono aperte le porte del carcere, poiché aveva violato più volte l’obbligo di presentarsi alla polizia. Avendo disatteso le prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria, su segnalazione da parte dei carabinieri, è stata disposta la detenzione in carcere, che è stata eseguita dagli stessi militari dell’arma.