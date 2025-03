Furto nella casa parrocchiale. Condannato a 2 anni e 2 mesi

Il tribunale di Ascoli ha condannato a due anni e due mesi di reclusione un 57enne pescarese difeso dall’avvocato Mario Ciafrè accusato di aver messo a segno il 13 novembre 2021 un furto presso la casa parrocchiale della chiesa di San Gennaro a Folignano, approfittando del fatto che il parroco, don Joseph Katembwe Kalubi, stava dicendo messa. Era un sabato pomeriggio e il religioso è uscito dalla casa parrocchiale in via Roma a Folignano per andare in chiesa a dire messa. Evidentemente c’era qualcuno che teneva d’occhio i suoi movimenti e, approfittando della sua assenza, si è introdotto nella sua abitazione forzando il portoncino d’ingresso, senza che nessuno si accorgesse di quanto stava avvenendo. Una volta entrato in casa di don Joseph, il malfattore ha cominciato a rovistare nei mobili dislocati nelle varie stanze, a caccia di denaro e oggetti preziosi. Ha individuato la cassaforte che era stata nascosta dietro ad un quadro. Con l’aiuto di una mola il ladro è riuscito a forzarla e si è quindi impossessato di alcuni blocchetti di assegni relativi al conto corrente della parrocchia di San Gennaro. Prima di andarsene ha preso anche un crocifisso placcato in oro giallo. p. erc.