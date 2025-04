Furto nella notte al bar Affinity. Malviventi in azione di notte, rubati pochi soldi della cassa

Furto nella notte fra domenica e lunedì ai danni del bar Affinity di via Piemonte a San Benedetto. I carabinieri hanno identificato alcuni sospetti, ma le indagini sono ancora in corso. I malviventi, almeno in tre, sono entrati in azione tra l’una e le due. Hanno forzato la porta del noto esercizio pubblico e una volta all’interno hanno rubato il fondo cassa, poche decine di euro, e la macchina cambia soldi che è stata ritrovata dopo poco nelle campagne attorno alla zona industriale di Centobuchi.

I carabinieri avevano ricevuto la segnalazione di un passante che aveva notato la porta d’ingresso del bar con il vetro frantumato e subito si sono messi all’opera. Dopo aver rintracciato la proprietaria, i militari dell’arma sono stati in grado di rintracciare la macchina cambio soldi seguendo il segnale Gps di cui era dotata. L’apparato non era stato ancora aperto dai malviventi braccati dai carabinieri.

Giunti sul posto, nelle immediate vicinanze, i militari dell’arma hanno sorpreso tre persone di nazionalità straniera, dell’Est Europa, che sono state identificate e nei cui confronti sono in corso approfondimenti. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza di San Benedetto e quelle dislocate sul territorio di Monteprandone potrebbero dare una svolta alle indagini.