Furto sotto l’ombrellone, multa da 5mila euro

Ha patteggiato ad una multa di 5.000 euro il tunisino 47enne arrestato il 6 luglio 2022 poiché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di cinque telefoni cellulari di cui due di ultima generazione nonché un orologio ed un paio di occhiali da sole, sottratti poco prima in un ombrellone di uno chalet sul lungomare di San Benedetto. Il tunisino difeso dall’avvocatessa Silvia Morganti, era accusato di resistenza a pubblico ufficiale poiché mentre i carabinieri lo fermavano ha tentato la fuga sgomitando e ruotando la propria testa per farli cadere a terra. Era inoltre accusato di non aver voluto fornire ai militari le proprie generalità.

Per quanto riguarda il furto, secondo la magistratura si era appropriato di due smartphone, un Oppo e un Redmi 9 Note rubati presso lo chalet Serenella, lasciati dal proprietario incustoditi sotto l’ombrellone. Doveva rispondere di ricettazione poiché trovato in possesso di un Xiaomi 11 Lite, uno smartphone TCL 20s, un portafoglio contenente 25 euro, occhiali da sole e un orologio Armani, un caricabatterie, un costume da bagno, anche questi spariti da un ombrellone dello chalet Serenella. E’ stata la lungimiranza dei genitori che avevano attiva sul proprio smartphone la geolocalizzazione del telefonino del figlio a permettere di individuare il ladro. Sono stati infatti loro a individuare la posizione dei telefoni in un bar di Porto d’Ascoli e ne hanno dato comunicazione ai carabinieri che prontamente sono giunti sul posto individuando il tunisino.

p. erc.