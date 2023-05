Futsal Caselle, serve la monetina

Sarà la monetina a decidere quale tra Futsal Caselle Maltignano e Bayer Cappuccini Macerata potrà festeggiare lontano dal campo la promozione in Serie C1 di calcio a cinque. La Figc non ha accolto la proposta delle due squadre arrivate appaiate in tutto nel triangolare playoff di giocarsi la promozione con un ulteriore gara di spareggio. E così questo pomeriggio alle ore 16.45 nella sede della Figc in Ancona si procederà con il sorteggio. Un epilogo incredibile che ricorda i Campionati Europei di calcio del 1968 quando l’Italia di Valcareggi grazie alla monetina superò in semifinale l’Unione Sovietica. Sono passati 55 anni e purtroppo c’è ancora una monetina a decidere una stagione. La Figc a Roma in questo senso è stata irremovibile anche per non creare un precedente. Ma non sarebbe ora di cambiarlo questo regolamento? "Purtroppo non siamo riusciti a convincere la Figc"ha detto il Presidente del Futsal Caselle Daniele Giorgi.

Valerio Rosa