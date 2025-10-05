Futuro Green delle imprese: ecco lo studio

L’Osservatorio Socioeconomico della Banca del Piceno ha realizzato, attraverso Live (Laboratorio degli Intangibles e Valore Economico) dell’Università Politecnica delle Marche, una ricerca dal titolo: ‘La sostenibilità per un nuovo approccio competitivo delle Piccole e Medie Imprese (Pmi): dagli adempimenti alle strategie’. Sarà analizzato il percorso che alcune imprese stanno affrontando: dal considerare la sostenibilità come un semplice obbligo normativo o formale (adempimento), all’integrarla in modo consapevole nelle proprie strategie di crescita, innovazione e posizionamento competitivo. "L’obiettivo della ricerca – spiega Mariano Cesari, vice presidente della Banca del Piceno – sarà comprendere in che misura le Pmi del territorio stanno adottando pratiche sostenibili. Inoltre, analizzeremo quali motivazioni (regolamentari, reputazionali, di mercato) guidano tali scelte e quali ostacoli e opportunità percepiscono nel trasformare la sostenibilità in uno strumento di sviluppo. ". I risultati saranno presentati il 25 ottobre nel corso del convegno annuale di presentazione del report dell’Osservatorio, con l’obiettivo di condividere le conoscenze acquisite con gli stakeholder interessati ad approfondire i fenomeni che interessano il territorio di riferimento della Banca. "Ciò permetterà alla Banca del Piceno – ha detto il presidente della Banca del Piceno Sandro Donati – di consolidare il proprio ruolo come punto di riferimento per l’analisi socio-economica del territorio, affrontando una tematica di grande attualità e rilevanza strategica per il futuro delle Pmi ovvero delle piccole e medie imprese". Marcello Iezzi