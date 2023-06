Gabrielli: "La mia impresa in bici"

Un viaggio dell’anima, compiuto in bicicletta. E’ quanto è accaduto a Luciano Gabrielli, 75 anni, partito da Colli del Tronto per raggiungere Saintes Maries de la Mer, la piccola città medioevale della Provenza, dove sono conservati i presunti resti di una delle donne più importanti della Cristianità: Maria Maddalena. Nei giorni scorsi ha fatto ritorno. Una promessa mantenuta, dopo aver letto il libro sulla Maddalena, Gabrielli campione di ciclismo degli anni ’70 ha voluto dare prova della sua determinazione e soprattutto delle sue capacità, che nonostante il passare degli anni non hanno subito battute di arresto. "Avevo l’obiettivo di arrivare a Saintes Maries de la Mer e così è stato".

Gabrielli, come è andato questo viaggio di fede?

"Il cammino in bici non è stato facile. Non lo rifarei. Un lungo percorso Italia-Francia, caratterizzato da tanto traffico. Una pedalata che lascia il segno. Durante il cammino ho pensato a tante cose, sono grato per questo viaggio dell’anima. Le salite ti insegnano che nulla si ottiene senza sacrifici".

Che cosa ha provato quando è arrivato sui luoghi di Maria Maddalena?

"Ho compiuto un viaggio alla ricerca di qualcosa che vale di più. Nel silenzio della fatica, sulle vette che lambiscono il cielo, si può scoprire o temprare una fede che non pensavo di avere. Qualcuno dall’alto guida i nostri passi. E la soddisfazione di avercela fatta è stata grande".

Maria Grazia Lappa