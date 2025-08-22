Gaetani: "Ecco la verità sul Paese Alto"

Il Paese Alto cambia volto e la polemica è servita. Dopo le critiche mosse da Luciana Barlocci è Stefano Gaetani a dire la sua, proponendo un chiarimento sulla questione. Va ricordato che la modifica, entrata in vigore l’11 agosto, riguarda l’instaurazione del senso unico in direzione est-ovest nel tratto tra via Conquiste fino all’incrocio con via 27 Novembre.

"Urge un chiarimento tecnico – afferma il capogruppo di Libera – la nostra amministrazione ha solo dato seguito a un accordo preso tramite atto notarile stipulato con i privati proprietari dei parcheggi dietro le scuole ‘Marchegiani’. L’accordo risale al 2020 e quindi è stato fatto durante la precedente amministrazione comunale". Gli interventi, come specificato dall’amministrazione comunale alcuni giorni fa, mirano a risolvere le criticità della circolazione stradale. In particolare quelle legate al traffico proveniente da via Fileni, che incrociava la direttrice di via Conquiste da ovest mettendo a rischio la sicurezza e la visibilità stradale. "Ora – continua il consigliere – seguirà la realizzazione del percorso pedonale lungo via Fileni, via Conquiste e via 27 Novembre. Il discorso alla base di tutto è la messa in sicurezza all’uscita del parcheggio delle ‘Marchegiani’. E oltre alla sicurezza c’è anche il rispetto della continuità degli accordi presi tra l’ente e i cittadini, a prescindere dalle amministrazioni che si insediano in comune. Le critiche vanno bene ma devono essere sensate e ancorate ai fatti. Il problema di oggi è che i social sono diventati i bar di una volta e si dà credito a tutti. E a volte c’è chi parla senza conoscere la situazione".

Altre rimostranze sono state mosse nei confronti dell’amministrazione per il fatto che avrebbe dovuto condividere maggiormente i propri intendimenti con i residenti di zona. "La verità – conclude Gaetani – è che sulla viabilità del Paese Alto sono state fatte quattro o cinque assemblee pubbliche e pertanto il tema è stato ampiamente discusso con i diretti interessati. Più nello specifico, il discorso della viabilità pedonale è stato introdotto nella riunione di maggio". I cambiamenti al ‘vecchio incasato’ non si esauriscono qui. A partire da settembre, anche il servizio di trasporto pubblico subirà modifiche: sarà eliminata la linea su via Fileni e via Conquiste, e ne verrà istituita una nuova tratta che passerà da via Graf per via Gemito, via delle Fenici, via Conquiste, passando per il quartiere Ponterotto fino alla zona dei Papi.

Giuseppe Di Marco