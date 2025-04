Gaetani: "Ospedale, servono meno passerelle"

Nuovo ospedale, anche la maggioranza sambenedettese protesta nei confronti della regione Marche. A farsi sentire, peraltro, è Stefano Gaetani: un esponente tutt’altro che riconducibile all’area del centrosinistra. Per il capogruppo di Libera è arrivata l’ora che Palazzo Raffaello metta in concreto quanto annunciato negli scorsi anni, mettendo a punto la progettazione e la realizzazione del futuro nosocomio sambenedettese: questo, assieme a quello di Ascoli, dovrebbe costituire un "ospedale di primo livello spalmato su due plessi". "La nostra amministrazione – tuona Gaetani – si è messa a disposizione individuando quattro aree dove poter realizzare il futuro ospedale. Successivamente, i tecnici ne hanno esclusi tre. Noi, di fatto, continuiamo ancora oggi a mantenere l’impegno sull’edilizia sanitaria, cosa di cui dovremo tener conto in fase di redazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbana. Quindi ora la mia domanda è questa: la regione, a distanza di quattro anni, cosa risponde? Quando sarà completata la progettazione dell’ospedale? Ricordo che, in tal senso, erano stati stanziati 400mila euro, quindi che risultati ha dato questa iniziativa?".

La rimostranza non è motivata solo dalla necessità di migliorare il servizio sanitario in riviera. Definire tale operazione, rimarca Gaetani, vorrebbe dire che l’amministrazione avrebbe nuovi punti fermi su cui basare le proprie iniziative interne: "Occorre – prosegue il consigliere - che ci rendiamo tutti conto di quanto il trasferimento dell’ospedale, ad est della Statale 16, alleggerirà il traffico della nostra città. Dato che si parla tanto di arretramento autostradale, voglio far presente che con quest’operazione la Statale non costituirebbe più un tappo nelle ore di punta. A questa operazione, peraltro, se ne collegano altre. L’apertura di via Lombroso a viale dello Sport, ad esempio, risulterebbe estremamente funzionale ai veicoli che devono recarsi in ospedale. Oggi, però, ancora non sappiamo se il ‘contenitore’ verrà edificato in quell’area. Infine chiedo – conclude – al posto del vecchio ospedale, cosa si farà? E del parcheggio? Spero che in futuro si facciano meno passerelle e si passi ai fatti. Lo ripeto: la nostra amministrazione si è impegnata". Per quanto riguarda il ‘contenuto’ dell’ospedale, la minoranza di centrosinistra ha esortato il sindaco a chiedere la sospensione dell’atto aziendale. Aurora Bottiglieri, nello specifico, si è messa a disposizione per un eventuale spedizione ad Ancona.

Giuseppe Di Marco