’Gagarine’ con Blow up

Stasera alle 21.15, nell’ambito della rassegna sulle intelligenza artificiali, promossa da Blow Up, al paese alto di Grottammare, casa delle Associazioni, sarà proiettato ’Gagarine’ di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh. ’Gagarine’, una favola urbana che si concede il lusso di enfatizzare il possibile, non il conflitto, con la storia del sedicenne Youri. Il film è ambientato nella periferia sud di Parigi, l’enorme complesso residenziale Cité Gagarine, un tempo simbolo di modernità e progresso, che sta per essere demolito dopo anni di degrado. Tra le 370 famiglie in attesa di essere assegnate ad altre abitazioni, c’è chi è più pronto di altri a dire addio a un luogo così significativo, tra cui Youri, che lì è cresciuto, che non vuole rassegnarsi.Iil ragazzo, che porta il nome del primo uomo nello spazio, mette talento ingegneristico e fantasia ’cosmica’ al servizio di un sogno.