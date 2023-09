Gagliardi presenta il suo libro

Sabato, nella splendida terrazza della Biblioteca comunale ’Emilio Portelli’ di Offida, si terrà la presentazione del libro ‘De Viris Illustribus’ della poetessa Filomena Gagliardi edito dalla casa editrice ‘Nulla Die’, evento che rientra nelle iniziative poetiche e culturali del Festival Gravità Poetica e patrocinato dal Comune di Offida e dall’assessorato alle Politiche culturali. Il reading sarà incentrato sulla lettura delle poesie tratte dal libro edito nel 2020, che raccoglie bozzetti poetici di personalità del mondo classico che si sono particolarmente distinte nella loro epoca, fornendo spunto per spaziare su tematiche generali legate al mondo antico; nell’intento di contribuire a diffondere la presenza del classico nella contemporaneità. La serata sarà impreziosita dalla presenza della poetessa ascolana Giorgia Spurio in veste di moderatrice e dal poeta offidano Stefano Mozzoni in qualità di lettore delle poesie.